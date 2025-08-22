إعلان

السعودية: تفاقم الكارثة الإنسانية بغزة وصمة عار

05:21 م الجمعة 22 أغسطس 2025

وزارة الخارجية السعودية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن قلق المملكة البالغ بشأن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC، وإعلان حالة المجاعة رسمياً في قطاع غزة، كما أدانت "جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل".

وأكدت السعودية، أن "تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة لغياب آليات الردع والمحاسبة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، وستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ما لم يسارع بالتدخل الفوري لإنهاء المجاعة، ووقف حرب الإبادة، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية السعودية جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي مجلس الأمن المجاعة في غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان