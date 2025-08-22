السعودية: تفاقم الكارثة الإنسانية بغزة وصمة عار

وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن قلق المملكة البالغ بشأن تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC، وإعلان حالة المجاعة رسمياً في قطاع غزة، كما أدانت "جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل".

وأكدت السعودية، أن "تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة لغياب آليات الردع والمحاسبة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، وستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ما لم يسارع بالتدخل الفوري لإنهاء المجاعة، ووقف حرب الإبادة، والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".