وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هكابي، الخميس، إن واشنطن ستترك لإسرائيل اتخاذ القرار بشأن الصفقة أو استمرار الحرب بغزة.

وأشار هكابي، إلى أن موقف الولايات المتحدة واضح وهو وجوب عودة كل الأسرى وعدم بقاء حماس في السلطة، موضحا أن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية قد يدفع إسرائيل لإعلان السيادة على أجزاء من الضفة.

وأكد هكابي، أن الولايات المتحدة ستحترم كل قرار تتخذه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن صفقة إعادة الأسرى.

وأوضح هكابي، أن الإدارة الأمريكية تؤمن بأنه لا مكان لحماس بغزة بعد الحرب مثلما لم يبق وجود للنازيين بألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وفق تعبيره.

وأكدت القناة 12 العبرية، الأربعاء، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحظى بدعم أمريكي لتوسيع نطاق الحرب في غزة.

وصرّح مقربون من نتنياهو، بأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف نفسه، لم يعد يدعم الخطة التي اقترحها لإطلاق سراح الأسرى ووقف النار بغزة.

وذكرت القناة العبرية، أن نتنياهو أمر بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على غزة، على الرغم من موافقة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على مقترح صفقة الأسرى الذي لم تناقشه إسرائيل بعد.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يؤيد الخطوات العسكرية في غزة بدلا من الموافقة على صفقة جزئية، في حين تحذّر مصادر أمنية من إمكانية فقدان إمكانية الموافقة على صفقة في وقت لاحق.

في المقابل، عبّر مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن مخاوفهم، إذ أن الفرصة سانحة لإطلاق سراح ما بين 8 إلى 10 أسرى أحياء في الوقت الحالي عبر صفقة، لكنهم يشددون على أن احتمال استسلام حماس أو تسليمها الأسرى بشكل طوعي صفر.

ويحذّر المسؤولون الأمنيون، من أن توسيع نطاق الحرب في الوقت الراهن مقامرة حقيقية وكبيرة قد تؤدي إلى مقتل الأسرى والجنود الإسرائيليين في غزة.

...