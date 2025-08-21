عائلات الأسرى تدعو قادة الشاباك والجيش للتمرد على أوامر حكومة نتنياهو

وكالات

قال منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، الخميس، إنه سيحارب كي لا يعيش أبناؤه في دولة تتخلى عن الأسرى.

وأكد منتدى عائلات الأسرى، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اختارت التخلي عن أبنائه من أجل البقاء السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، داعيا قادة الشاباك والمؤسسة العسكرية إلى عدم تنفيذ أوامر القيادة السياسية.

وأضاف منتدى عائلات الأسرى: "نريد إنقاذ أبنائنا فلا مزيد من الوقت لديهم ويجب التوصل لاتفاق وإنهاء الحرب"، مؤكدا أن القيادة الإسرائيلية تعرقل صفقة التبادل مرة أخرى والثمن كبير ومؤلم.

وأشار المنتدى، إلى أن الشعب الإسرائيلي موحد مقابل حكومة تخدم أقلية في الداخل وترفض ما يجمع عليه الإسرائيليون، مشددا على أنه لن يسمح للحكومة بعرقلة صفقة التبادل مرة أخرى.

وأوضح منتدى عائلات الأسرى بغزة، أن نتنياهو يضع شروطا لا يمكن تحقيقها من أجل الصفقة في مسعى للحفاظ أكثر على الحكومة، مشيرا إلى أن ثمة مقترح وافقت عليه حماس ويمكنه إنقاذ الأسرى ولكن مكتب نتنياهو يسعى إلى عرقلته.

وأفادت مصادر، الخميس، بأن حركة المقاومة الفلسطينية حماس أبلغت الوسطاء استعدادها لمفاوضات من أجل اتفاق سريع، وفق تصريحات لقناة "العربية/ الحدث".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس لم تتسبب في إفشال المفاوضات أبدا بخلاف ما نشر في إسرائيل.

وقالت الصحيفة العبرية نقلا عن 4 مسؤولين كبار في حكومة وجيش الاحتلال، إن لا أحد يعرف نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بشأن صفقة الأسرى.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون، أن تل أبيب لم تقدم ردا واضحا على صفقة الأسرى، مشيرين إلى أن هناك احتمال لتوجه وفد تفاوضي للدوحة نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، أن كل الأطراف تدعم الصفقة وتقول إنه يمكن إبرامها بعد موافقة نتنياهو، مضيفين "نتنياهو يدعي أن المطلوب الآن اتفاق شامل وهو أوضح سابقا أهمية التقدم في صفقات جزئية".

وأشار مسؤول أمني إسرائيلي كبير، إلى أن كل شيء يعتمد الآن على نتنياهو وديرمر، لافتا إلى أنه يبدو أن حماس تبدي مرونة كبيرة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه إذا أراد نتنياهو اتفاقا فهذا ممكن وإلا فإنه سيقول إن الاتفاق جزئي وانتهى الأم

