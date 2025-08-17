البث العبرية: إسرائيل طالبت الوسطاء بإعادة حماس إلى المفاوضات

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأحد، إن إسرائيل أبلغت الوسطاء أن يعيدوا حماس للتفاوض وإلا فإن أول مراحل احتلال غزة ستبدأ قريبا.

وأكدت البث العبرية، أن إسرائيل اعترفت بأن مثل هذه التهديدات لا تقرب حماس من المفاوضات.

وأوضحت مصادر إسرائيلية، أن الصفقة الجزئية لم يتم إسقاطها من جدول الأعمال.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن مسؤولا إسرائيليا أبلغ عائلات الأسرى اليوم الأحد، أنه بخلاف تصريحات الحكومة لا يزال التوصل إلى صفقة جزئية لتبادل الأسرى مع حماس مطروحا على الطاولة.

وأكد المسؤول، أنه رغم الفجوات الكبيرة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماس، فإن من الممكن التوصل إلى صفقة جزئية وليس اتفاقا كاملا.

وأوضح المسؤول، أنه إذا وافقت حماس على صفقة جزئية وفق الشروط الإسرائيلية فإن تل أبيب قد توافق على عقدها.