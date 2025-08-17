إغلاق المجال الجوي في إسرائيل عقب رصد صاروخ أُطلق من اليمن

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه تم إغلاق المجال الجوي في إسرائيل بعد رصد صاروخ أُطلِق من اليمن.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، باعتراض صاروخ أُطلِق من اليمن وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة في البلاد.



وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، أكد جيش الاحتلال، استهداف منشأة للطاقة في اليمن يستخدمها جماعة الحوثي، وذلك بعد أيام من اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش للصحف العربية، أفيخاي أدرعي، أن الهجوم طال بنى تحتية للطاقة في منطقة العاصمة صنعاء، دون أن يكشف عن الموقع بشكل محدد، زاعما أنها "أهداف إرهابية في عمق اليمن".

وأعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن محطة حزيز لتوليد الكهرباء بمديرية سنحان، جنوب صنعاء، تعرضت لقصف وصفته بـ"العدوان الأمريكي الصهيوني"، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في توقف المولدات عن العمل، مشيرة إلى اندلاع حريق تعمل فرق الدفاع المدني على إخماده.

ويُعد هذا الهجوم الثاني الذي تنفذه القوات الإسرائيلية في اليمن، بعد استهداف ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين في يونيو الماضي.