وكالات

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، السبت، أن مخططات الاستيطان الإسرائيلية مدانة سلفا ولا تجد تأييدا دوليا.

وجدد زكي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، التأكيد على التزام الجامعة العربية باحترام القانون الدولي حتى يصبح الموقف الإسرائيلي منعزلا.

وأشار زكي، إلى أن الجامعة العربية تحاول أن تضع مجلس الأمن الدولي أمام مسؤولياته رغم حق النقض الأمريكي "الفيتو".

وشدد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، على أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء بتدميرها غزة وما تفعله في الضفة الغربية.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنه سيوفر خيام إيواء لسكان مدينة غزة بدءا من غد الأحد لنقلهم من مناطق القتال للجنوب.

وذكرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "المجرم" بدأ هجوما مستمرا على الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة غزة منذ نحو أسبوع.

وأكدت حماس، على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لم تكن لتتواصل لأكثر من 22 شهرا لولا الضوء الأخضر الذي تمنحه الإدارة الأمريكية لمجرم الحرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت حماس، إلى أن على الإدارة الأمريكية مراجعة سياساتها التي تجعلها شريكا فعلياً في حرب إبادة لن يغفر التاريخ للمسؤولين عنها، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية للعمل من أجل وقف جريمة الاحتلال الفاشي التي يرتكبها في مدينة غزة وعموم القطاع.

ودعت حماس، الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر للانتفاض نصرة لغزة ورفضا لجرائم ومجازر الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء.