أثناء لقاء ترامب وبوتين.. أوكرانيا تحذر من هجوم جوي روسي



القاهرة- مصراوي

في الوقت الذي كان فيه الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يتصافحان على مدرج قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون في ألاسكا، كان سلاح الجو الأوكراني يحذر المواطنين من تهديدات جوية تشمل طائرات حربية ومسيرات معادية.

بين الساعة 3:11 و3:12 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة – أثناء التقاط الزعيمين الصور التذكارية – أصدرت القوات الجوية الأوكرانية تنبيهاً عبر قناتها على "تيليجرام" برصد طائرات مسيّرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" في شرق دنيبرو متجهة شمالاً، إلى جانب نشاط للطائرات الروسية في الشمال الشرقي والجنوب الشرقي من البلاد.

ورغم أن أنظار العالم كانت مركزة على قمة أنكوريج، فإن أوكرانيا شهدت طوال اليوم سلسلة من التحذيرات المماثلة.

وفي موازاة ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت أربع مسيّرات أوكرانية فوق منطقة روستوف ابتداءً من الساعة 10:55 مساءً بالتوقيت المحلي (3:55 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)، بعد وقت قصير من انطلاق القمة.