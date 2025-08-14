إعلان

الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين على فلسطينيي الضفة بلغت مستوى قياسيًا

04:29 م الخميس 14 أغسطس 2025

هجمات المستوطنين

background

وكالات

كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية استند لسجلات لجيش الاحتلال الإسرائيلي وبيانات أممية، أن هجمات المستوطنين بالضفة الغربية بلغت مستوى قياسيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا أكثر من 750 اعتداء على الفلسطينيين في النصف الأول من هذا العام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بشكل واضح انطلاق برنامج ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس "بعد 20 سنة من التأخير".

وأكد سموتريتش، على أن الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على إسرائيل الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، زاعما أن "الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي".

وأوضح سموتريتش، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعمه في ما يتعلق بالضفة الغربية، مضيفا "نصادر آلاف الدونمات ونستثمر المليارات لإدخال مليون مستوطن للضفة الغربية".

وأشار سموتريتش، إلى أن إسرائيل ستواصل البناء اليهودي للقضاء على حلم الدولة الفلسطينية، مؤكدا أنه آن الأوان لإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وإنهاء فكرة تقسيم إسرائيل للأبد.

وشدد سموتريتش، على أن "كل بيت إسرائيلي يبنى في الضفة الغربية تصريح سيادة وكل حي مسمار لتمتين مخططنا"، مشيرا إلى أنه سيضاعف حجم مستوطنة معاليه أدوميم.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي: "مستقبلنا لا يرتبط بما يقوله الغرباء بل بما يفعله اليهود"، مشددا على أنه "واثق من أننا قريبون من إعلان تاريخي بشأن إحلال السيادة على الضفة الغربية".

وأكد سموتريتش، أن كل ما تفعله إسرائيل بالضفة الغربية تم بتنسيق كامل مع نتنياهو وأصدقائه في الولايات المتحدة، موضحا أن "الإدارة الأمريكية تدعم خطواتنا في الضفة الغربية بشكل كامل".

هجمات المستوطنين الأمم المتحدة الضفة الغربية الاعتداء على الفلسطينيين
