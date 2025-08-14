ميلانيا ترامب تتوعد هانتر بايدن بمقاضاته.. ما السبب؟



وكالات

طالبت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بسحب تصريحاته "الكاذبة والتشهيرية" وإلا فإنه سيواجه عواقب قانونية.

وطالبت السيدة الأولى ميلانيا ترامب هانتر بايدن بحذف محتوى برنامج ظهر فيه يقول عنها أشياء، وصفتها بـ"الكاذبة والتشهيرية"، وسحب التعليقات على الفور مع تقديم اعتذار، وإلا سيواجه عواقب قانونية.

ووفقا لرسالة حصلت عليها "فوكس نيوز" حصريا، أرسلها أليخاندرو بريتو، محامي السيدة الأولى، إلى هانتر بايدن ومحاميه آبي لويل، في 6 أغسطس، فإن ميلانيا طالبت هانتر "بالتراجع على الفور عن التصريحات الكاذبة والتشهيرية والمُهينة والتحريضية التي تم الإدلاء بها"، خلال مقابلة مصورة مع القناة 5 مع أندرو كالاهان ونشرت على "يوتيوب" في أوائل أغسطس.

وصرح هانتر بايدن خلال المقابلة المصورة أن ميلانيا تعرفت على دونالد ترامب عن طريق جيفري إيبستين المتهم بالاتجار بقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا للمدعين العامين، بين عامي 2002 و2005، أقام إبستين علاقات جنسية مع عشرات القاصرات في مقريه بنيويورك وفلوريدا، وكان يدفع لهن مئات الدولارات نقدا قبل أن يكلف بعض الضحايا بالعمل كمجندات لجلب فتيات جديدات، ولم تكن أعمار بعض الضحايا تتجاوز الـ 14 عاما.

في أوائل يوليو 2019، قررت محكمة مانهاتن بنيويورك بعد استماعها لإبستين إبقاءه رهن الاحتجاز وعدم الإفراج عنه بكفالة. وفي نهاية يوليو من نفس العام، عُثر على إبستين في زنزانته منتحرا.