حماس عن تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى": تؤكد خطورته على المنطقة

وكالات

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، بأشد العبارات تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين التي أكد فيها ارتباطه بما سماه "رؤية إسرائيل الكبرى".

وأشارت حماس، إلى أن تصريحات نتنياهو تؤكد بوضوح خطورة هذا الكيان الفاشي على كل دول وشعوب المنطقة ومخططاته التوسعية التي لا تستثني أي دولة.

وأوضحت حماس، أن تصريحات نتنياهو تستدعي مواقف عربية واضحة ودعم صمود الشعب الفلسطيني وقطع العلاقات وسحب السفراء مع الكيان الإسرائيلي ووقف خطوات التطبيع.

وخلال مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" العبرية، صرّح نتنياهو بأنه يشعر بأنه في مهمة تاريخية وروحية وأنه مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى.

وتشمل إسرائيل الكبرى وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن عبارة "إسرائيل الكبرى" استُخدمت بعد حرب الأيام الستة في يونيو 1967 للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان.

وحين سئل نتنياهو أثناء المقابلة عما إذا كان يشعر بأنه "في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي" أجاب بأنه "في مهمة أجيال".

وأضاف: "لذلك إذا كنت تسألني عما إذا كان لدي شعور بالمهمة تاريخيا وروحيا، فالجواب هو نعم".

كما ذكرت الصحيفة أن عبارة "إسرائيل الكبرى" استخدمها أيضا بعض الإسرائيليين الأوائل للإشارة إلى إسرائيل الحالية وغزة والضفة الغربية والأردن حاليا.