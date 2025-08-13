إعلان

حماس عن تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى": تؤكد خطورته على المنطقة

10:18 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، بأشد العبارات تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين التي أكد فيها ارتباطه بما سماه "رؤية إسرائيل الكبرى".

وأشارت حماس، إلى أن تصريحات نتنياهو تؤكد بوضوح خطورة هذا الكيان الفاشي على كل دول وشعوب المنطقة ومخططاته التوسعية التي لا تستثني أي دولة.

وأوضحت حماس، أن تصريحات نتنياهو تستدعي مواقف عربية واضحة ودعم صمود الشعب الفلسطيني وقطع العلاقات وسحب السفراء مع الكيان الإسرائيلي ووقف خطوات التطبيع.

وخلال مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" العبرية، صرّح نتنياهو بأنه يشعر بأنه في مهمة تاريخية وروحية وأنه مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى.

وتشمل إسرائيل الكبرى وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن عبارة "إسرائيل الكبرى" استُخدمت بعد حرب الأيام الستة في يونيو 1967 للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان.

وحين سئل نتنياهو أثناء المقابلة عما إذا كان يشعر بأنه "في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي" أجاب بأنه "في مهمة أجيال".

وأضاف: "لذلك إذا كنت تسألني عما إذا كان لدي شعور بالمهمة تاريخيا وروحيا، فالجواب هو نعم".

كما ذكرت الصحيفة أن عبارة "إسرائيل الكبرى" استخدمها أيضا بعض الإسرائيليين الأوائل للإشارة إلى إسرائيل الحالية وغزة والضفة الغربية والأردن حاليا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رؤية إسرائيل الكبرى حماس تصريحات حماس الكيان الإسرائيلي شبه جزيرة سيناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة