مصدر: حماس أبدت حرصها على سرعة العودة لمفاوضات وقف إطلاق النار

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مصري مطلع، أن حماس أبدت خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

كان أكد مصدر مصري، أنّ وفد حـماس التقى اليوم رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.