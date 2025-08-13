

وكالات

قالت حركة حماس، الأربعاء، إن وفد الحركة برئاسة خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة، وصل إلى القاهرة وبدأ محادثات تمهيدية تركز على وقف الحرب وإدخال المساعدات.

وقال البيان: "بدعوة مصرية كريمة، وصل وفد قيادة حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات المتعلقة بحرب الإبادة في غزة ومجمل الأوضاع في الضفة والقدس والأقصى"، وفقا لما ذكرته الغد.

وأفاد طاهر النونو القيادي في حركة حماس المتواجد في القاهرة، أن الوفد بدأ محادثات تمهيدية للقاءات التي سوف تبدأ اليوم الأربعاء، ستركز حول سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة شعبنا في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها.

وأضاف بيان حماس: "وأشاد النونو بالجهود التي تبذلها مصر في مجمل القضايا السابقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن العلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا".

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة لإحياء هدنة الستين يوما في غزة في إطار جهود جديدة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وصرح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة: "نبذل جهدا كبيرا حاليا بالتعاون الكامل مع القطريين والأمريكيين".

وأضاف أن الهدف الرئيسي هو العودة إلى المقترح الأول - وقف لإطلاق النار لستين يوما - مع الأفراج عن بعض المحتجزين وبعض الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة بدون عوائق وبدون شروط.