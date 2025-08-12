ضابط إسرائيلي: كان يمكن إنهاء الحرب بغزة منذ سنة

وكالات

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق إنه كان يمكن إنهاء هذه الحرب في غزة وإعادة الأسرى منذ سنة.

ونظم منتسبو سلاح الجو الإسرائيلي من الاحتياط وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الدفاع للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.

كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أرسل رسالة غير عادية إلى سفير إسرائيل لدى المنظمة، داني دانون، تتضمن اتهام إسرائيل بممارسة عنف جنسي بحق فلسطينيين.

وحذر جوتيريش، من وضع إسرائيل في فئة "التأهب" لإدراجها المحتمل في التقرير السنوي المقبل للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي في مناطق الصراع، وفقًا لصحيفة Maariv الإسرائيلية.

وتزامن إرسال الرسالة مع نشر التقرير الحالي، الذي أشار إلى وجود "قلق بالغ" إزاء توافر معلومات موثوقة حول العنف الجنسي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في عدد من السجون ومراكز الاحتجاز والقواعد العسكرية، بحسب الصحيفة.

وأشار جوتيريش في رسالته، إلى أن رفض إسرائيل السماح بوصول مفتشي الأمم المتحدة يجعل من الصعب على المنظمة تحديد الأنماط والاتجاهات بشكل لا لبس فيه، لكن هناك "قلق كبير" من وجود أنماط موثقة للعنف الجنسي.

وبدوره، نفى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الاتهامات التي وجهها الأمين العام للاحتلال، قائلًا إنها "ادعاءات لا أساس لها".





