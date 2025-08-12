إعلان

مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار بموقف سيارات متجر في تكساس الأمريكية

07:35 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الشرطة الأمريكية

background

وكالات

قالت الشرطة الأمريكية، إن 3 أشخاص قتلوا في إطلاق نار بموقف سيارات متجر "تارجت" في أوستن بولاية تكساس وتم احتجاز المشتبه به.

وأكدت قائدة شرطة أوستن، ليزا ديفيس، في مؤتمر صحفي، أن المشتبه به فر من موقع إطلاق النار، ثم سرق سيارة وتسبب في تحطيمها، قبل أن يستولي على سيارة أخرى.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأن المشتبه به تم توقيفه، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح متحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة أوستن-ترافيس أن فرق الإنقاذ قدمت الإسعافات لشخص أصيب بجروح غير مرتبطة بالحادث.

وجاء إطلاق النار وسط موسم التسوق لعودة الطلاب إلى المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأفادت خدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن–ترافيس بأن شخصا بالغا وطفلا أعلن عن وفاتهما في موقع الحادث، بينما توفي شخص بالغ آخر بعد نقله إلى المستشفى، مضيفة أن شخصا رابعا تلقى العلاج من مشكلة صحية طفيفة غير مرتبطة بإصابات جسدية.

وقالت ديفيس: "هذا يوم حزين للغاية لأوستن. إنه يوم حزين لنا جميعا، وأتقدم بتعازيَّ إلى عائلات الضحايا"، مضيفة أنها لا تملك أي معلومات للإفصاح عنها بشأن هوية الضحايا.

الشرطة الأمريكية إطلاق نار بموقف سيارات متجر تكساس الأمريكية إطلاق نار
