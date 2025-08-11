وزير دفاع إيطاليا: إسرائيل فقدت الصواب والإنسانية بغزة

وكالات

قال وزير الدفاع الإيطالي، إن الحكومة الإسرائيلية فقدت الصواب والإنسانية في ما يتعلق بغزة.

وأضاف الوزير في تصريحات لصحفية "لا ستامبا"، إن ما يحصل ليس عملا عسكريا بأضرار غير مقصودة بل إنكار للقانون وقيم حضارتنا.

وتابع وزيرالدفاع الإيطالي، أنه علينا إيجاد طريقة تتجاوز مجرد الإدانة لإجبار رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على التفكير بوضوح.

وأكمل، أن احتلال غزة وبعض الأعمال الخطيرة بالضفة تشكلان تحولا كبيرا ينبغي مواجهته بقرارات.