

وكالات

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو بمحاولة تضليل واشنطن، قبل أيام قليلة من اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

قال زيلينسكي: "نحن نفهم نية روسيا في محاولة خداع أميركا، لن نسمح بهذا"، بحسب سكاي نيوز.

ويجتمع الرئيسان ترامب وبوتين، يوم الجمعة المقبل، في ألاسكا لمناقشة حل محتمل لحرب أوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الصراع، ولم تتم دعوة زيلينسكي لحضور الاجتماع.

قال السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ماثيو وايتاكر، إنه لا يستبعد دعوة زيلينسكي إلى المحادثات الأمريكية الروسية، مضيفًا أن "الرئيس ترامب هو الذي سيتخذ القرار".

في كلمته، قال زيلينسكي: إنه يقدر تصميم ترامب على إنهاء الحرب، لكنه أضاف أن السبب الوحيد لمواصلة القتال في أوكرانيا هو رغبة بوتين في شن الحرب والتلاعب بكل من يتواصل معه".

وأشار زيلينسكي إلى أنه سيرفض أي اتفاق سلام ينطوي على تنازلات عن أراض، مؤكدا: "سوف ندافع بالتأكيد عن دولتنا واستقلالنا".

وأضاف: "هناك دعم واضح لمبدأ أن كل شيء يتعلق بأوكرانيا يجب أن يتقرر بمشاركة أوكرانيا.