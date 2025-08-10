نتنياهو: لا خيار أمام إسرائيل سوى إكمال المهمة والقضاء على حماس

وكالات



أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ماضية في عمليتها العسكرية في قطاع غزة، مشددًا على أن الهدف ليس احتلال القطاع بل "تحريره" من سيطرة حركة حماس، على حد تعبيره.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي لوسائل إعلام عبرية: "الحرب يمكن أن تنتهي غدًا إذا قررت حماس إلقاء سلاحها، لكن بما أن الحركة ترفض ذلك، فلا خيار أمام إسرائيل سوى إكمال المهمة".

وأضاف أن العملية العسكرية تهدف إلى نزع سلاح حماس وإقامة إدارة مدنية لا تقودها الحركة ولا تتبع للسلطة الفلسطينية، بل إدارة مدنية مسالمة، حسب وصفه.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية تستهدف المعاقل المتبقية لحماس في غزة ضمن خطط هجومية جديدة، مؤكدًا أن حكومته تحرص على منع وقوع أزمة إنسانية، حيث تم إدخال نحو 2 مليون طن من المساعدات إلى غزة منذ بداية الحرب.

واتهم نتنياهو حماس بنهب تلك المساعدات والتسبب في تفاقم الأزمة، كما اتهم الأمم المتحدة برفض توزيع المعونات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من إقرار المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال خطة شاملة لاحتلال كامل قطاع غزة، ما أثار ردود فعل وانتقادات دولية واسعة، حتى من حلفاء الاحتلال.