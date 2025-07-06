خلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان حول المناطق الإنسانية في غزة

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلًا عن مسؤولين، إن جدالًا حادًا وقع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن المناطق الإنسانية خلال جلسة المجلس المصغر أمس.

وأضاف المسؤولون للصحيفة، أن الجدال الحاد كشف عمق الأزمة بين القيادة السياسية ورئيس الأركان بشأن المساعدات.

وبحسب الصحيفة، قال رئيس الأركان للمجلس المصغر: "هل تريدون من الجيش السيطرة على مليوني مدني في غزة؟"

كما وقع خلال آخر بين نتنياهو وزامير، إذ احتدم الجدال بينهما حول موضوع تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم)، في حين طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بأن يلتزم الجنود دائمًا بأوامر زامير.

أتى ذلك بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش سيباشر هذا الأسبوع إرسال أوامر استدعاء لاستكمال إجراءات التجنيد لباقي الشبان من الحريديم، وذلك في إطار خطته لتوسيع قاعدة الخدمة العسكرية وسد النقص في القوى البشرية.

وبحسب البيان، سيتم إرسال الاستدعاءات على عدة دفعات خلال شهر يوليو الجاري، حتى استكمال إرسال جميع الـ54 ألف أمر استدعاء، على أن تمتد مواعيد المثول في مكاتب التجنيد على مدار دورة التجنيد لعام 2025.