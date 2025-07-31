بن غفير: ألمانيا عادت لدعم "النازيين" بعد 80 عاما على الهولوكوست

وكالات

هاجم رئيس الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ألمانيا بعد تصريحات وزير خارجيتها خلال زيارته اليوم إلى إسرائيل ومطالبته بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فورا.

وقال بن غفير، إن ألمانيا عادت لدعم "النازيين" بعد 80 عاما على الهولوكوست، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، قوله إنه يجب أن تبدأ عملية الاعتراف بدولة فلسطينية الآن.

وأكد فاديفول، على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد لحياة آمنة وكريمة للإسرائيليين والفلسطينيين، مضيفا أن على إسرائيل أن تتحرك فورا لمعالجة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وطالب فاديفول، إسرائيل بإتاحة وصول فعال للمساعدات إلى غزة عن طريق الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة إعادة تفعيل دخول المساعدات إلى غزة عبر الممرات البرية بشكل عاجل.