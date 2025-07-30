(وكالات)

قالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر، اليوم الأربعاء، إن توجه لندن للاعتراف بدولة فلسطينية "ليس مكافأة لحماس"، واصفة الحركة بأنها "منظمة إرهابية بغيضة ارتكبت فظائع مروعة".

وجاءت تصريحات ألكسندر، ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اعتبر أن الاعتراف البريطاني المزمع بدولة فلسطينية يمثل "مكافأة" للحركة.

وأوضحت ألكسندر، المكلفة من حكومتها بالرد على الاستفسارات حول الملف، أن الإنذار البريطاني "يتعلق بالشعب الفلسطيني، وبالأطفال الذين تراهم بريطانيا في غزة يموتون جوعًا"، مشددة على البعد الإنساني للقرار.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد حدد مهلة تنتهي في سبتمبر المقبل للاعتراف بالدولة الفلسطينية، "ما لم تتخذ إسرائيل خطوات كبيرة لإنهاء الوضع الكارثي في غزة".

وتأتي الخطوة ضمن مسار دبلوماسي تقول الحكومة البريطانية إنه يهدف إلى دفع الأطراف نحو إنهاء الحرب وتوسيع ممرات المساعدات الإنسانية، مع إبقاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية خيارًا مطروحًا إذا لم تطرأ تغييرات ملموسة على الأرض.