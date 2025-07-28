إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يخطط لسيطرة شبه كاملة على غزة

وكالات

أفادت القناة 13 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر أمني رفيع، بأن الجيش الإسرائيلي سيعرض على المجلس الوزاري خطة للسيطرة على ما بين 90% و100% من مساحة قطاع غزة.

وقال المصدر الأمني: "نواجه قرارًا بالغ الصعوبة وتوسيع القتال قد يعرض حياة الأسرى للخطر"، موضحًا "لا نية لتوسيع العمليات في غزة بطريقة تعرض حياة الأسرى للخطر".

وأكد المصدر، أن عملية "عربات جدعون" التي أطلقها الجيش في غزة، لم تحقق المطلوب، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال بحاجة لحسم واضح بشأن الأهداف.

وفي سياق منفصل، نقلت صحيفة "معاريف" عن اللواء احتياط إسحاق بريك، قوله: "نحن لا ننتصر على حماس بسبب وجود الأسرى بل لأننا لا نملك القدرة على ذلك".