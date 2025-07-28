ترامب: نعمل على خطط جديدة لغزة وإنشاء مراكز غذاء مفتوحة بلا قيود

(وكالات)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجع الجولف الخاص به غرب اسكتلندا، حيث تصدرت الأوضاع في قطاع غزة أجندة المحادثات.

وخلال تصريحات صحفية تزامنت مع اللقاء، كشف ترامب عن محادثات متواصلة يجريها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تطورات الحرب في غزة، معلنًا أن الجانبين "يبحثان خططًا مختلفة للتعامل مع الوضع الميداني والإنساني في قطاع غزة".

وقال ترامب، إن التعامل مع حركة حماس أصبح "أكثر تعقيدًا"، مرجعًا ذلك إلى تمسكها بعدم الإفراج عن ما تبقى من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين، وأضاف: "في بعض الأحيان نعلم أماكن تواجد الأسرى، لكن تنفيذ هجوم قد يؤدي إلى مقتلهم، ولذلك نتحرك بحذر شديد".

وأعلن ترامب عن خطة لإنشاء مراكز توزيع غذائي داخل قطاع غزة، ستكون مفتوحة دون قيود، وأكد أن الولايات المتحدة ستقدم الأموال اللازمة لذلك، على أن تنضم إلى المبادرة دول أخرى في وقت قريب.

وقال: "نعلم أن السكان في غزة يرون الغذاء على بعد أميال لكنهم لا يستطيعون الوصول إليه، وسنعمل على تغيير ذلك"، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأشار ترمب إلى أنه تحدث أيضًا مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي تعهدت بالمساهمة في تأمين الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى التوصل الفوري لوقف لإطلاق النار، مؤكدًا أن الأزمة الإنسانية تتطلب تحركًا عاجلًا، وقال: "ناقشنا خطة ما بعد إيصال المساعدات إلى غزة، ويجب أن نضمن أن الجهود الإنسانية لا تتوقف عند حدود الدعم الغذائي فقط، بل تشمل أيضًا خطوات نحو السلام".

وأوضحت الحكومتان البريطانية والأمريكية، في بيان مشترك، أن لقاء اسكتلندا يأتي في إطار تعزيز التنسيق السياسي بشأن الملفات الدولية العاجلة، وفي مقدمتها النزاع في الشرق الأوسط، إلى جانب قضايا الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي بين البلدين.