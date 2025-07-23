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مديرة الاستخبارات الأمريكية تتعهد بتقديم وثائق لفتح تحقيق مع أوباما

09:52 م الأربعاء 23 يوليو 2025

تولسي جابارد

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وكالات

قالت مديرة إدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، الأربعاء، إن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 هي سردية زائفة روّجها الرئيس الأسبق باراك أوباما وفريقه.

وأشارت جابارد، إلى أن التقييم الاستخباري بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يفضل انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات 2016 كان تقييما مفبركا بدوافع سياسية.

وأوضحت جابارد، أن إدارة الاستخبارات الأمريكية ستقوم بتسليم الأدلة التي بحوزتها بشأن الرئيس الأسبق أوباما إلى المباحث الفيدرالية من أجل التحقيق، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض لمؤامرة استمرت عاما كاملا.

وكشفت جابارد، أن الاستخبارات الوطنية الأمريكية لديها وثائق تزيد عن 200 ورقة على تورط إدارة أوباما بالتوجيه لنشر تقييم استخباراتي مغلوط حول الرئيس ترامب، مشددة على أن هناك العديد من القوى التي تحاول إفشال الإدارة الحالية.

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تولسي جابارد مديرة الاستخبارات الأمريكية تقديم وثائق لفتح تحقيق مع أوباما تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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