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إسرائيل ترد على بيان الدول الـ25 حول حرب غزة

07:32 م الإثنين 21 يوليو 2025

قطاع غزة

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وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضها للبيان الصادر عن 25 دولة إلى جانب بريطانيا بشأن حرب الإبادة في غزة، ووصفت البيان بأنه "منفصل عن الواقع"، معتبرة أنه يبعث برسالة "خاطئة لحركة حماس"، على حد تعبيرها

كانت 25 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية، قالوا في بيان مشترك، اليوم الاثنين، إن الحرب في غزة "يجب أن تنتهي الآن"، وإن على إسرائيل الانصياع للقانون الدولي.

وقال وزراء خارجية عدة دول، من بينها أستراليا وكندا واليابان، إن "معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة"، معربين عن إدانتهم لـ "التوزيع البطيء للمساعدات والقتل غير الإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء".

وقال البيان إن "نموذج الحكومة الإسرائيلية في إيصال المساعدات خطير، ويغذي عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من الكرامة الإنسانية".

وأضاف البيان أن "رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين أمر غير مقبول. يجب على إسرائيل الانصياع لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وضمت قائمة الموقعين على البيان وزراء خارجية نحو 20 دولة أوروبية، بالإضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات.

ولم توقع الولايات المتحدة وألمانيا على البيان.

ودعا الموقعون على البيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدين استعدادهم للتحرك لدعم مسار سياسي للسلام في المنطقة.

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