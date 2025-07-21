مواجهات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين أمام فندق يؤوي مهاجرين في لندن



وكالات

تجددت احتجاجات مناهضة للمهاجرين، أمام فندق في لندن يؤوي طالبي لجوء، إذ ألقى متظاهرون زجاجات وقنابل دخانية على الشرطة.

وأعلنت الشرطة اعتقال 5 أشخاص بتهمة إثارة العنف والاضطرابات خلال التظاهرة أمام فندق بل في منطقة إيبنغ في شمال شرق لندن.

وقال كبير مفتشي الشرطة سيمون آنسلو في بيان، إننا شهدنا تظاهرة أخرى بدأت سلمية وتطورت إلى أعمال بلطجة جنونية، حيث قام اشخاص بإيذاء أحد ضباطنا مرة أخرى وإتلاف سيارة شرطة.

ووفقا لوكالة أنباء "بي آيه البريطانية"، قام عناصر الشرطة بحراسة مدخل الفندق بينما احتشد مئات الأشخاص خارجه.

وهتف المتظاهرون: "أنقذوا أطفالنا" و"أعيدوهم إلى ديارهم"، في إشارة إلى المهاجرين، بينما دعت لافتات إلى طرد المجرمين الأجانب.

وتصاعد التوتر منذ أيام بعد اتهام طالب لجوء يبلغ 38 عاما بالاعتداء الجنسي، وفقا للغد.

وأنكر هادوش جيربيرسلاسي كيباتو عند مثوله أمام المحكمة الخميس أنه حاول تقبيل فتاة تبلغ من العمر 14 عاما.

وهزت أعمال شغب مناهضة للهجرة بريطانيا الصيف الماضي بعد أن طعن مراهق ثلاث فتيات حتى الموت في بلدة ساوثبورت شمال غرب البلاد، رغم أنه تبين أن المشتبه به بريطاني المولد.

واستهدف مثيرو الشغب حينذاك فنادق تؤوي طالبي لجوء في عدة مدن إنكليزية، وحاولوا خصوصا إضرام النار في أحدها في روثرهام في شمال شرق إنجلترا.