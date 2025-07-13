القاهرة - (أ ش أ):

دعت منظمة الصحة العالمية إلى استخدام لقاح الهربس النطاقي (HZ) للوقاية من المرض لدى كبار السن وفي الفئات ذات الأولوية الصحية، وذلك في الدول التي يُعتبر فيها الهربس النطاقي مشكلة صحية عامة هامة.

وأوضحت المنظمة - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه يمكن إعطاء لقاح الهربس النطاقي بغض النظر عما إذا كان الشخص قد أُصيب سابقًا بجدري الماء أو حصل على لقاحه، لافتة إلى أن اللقاح يُعطى على شكل جرعتين عن طريق الحقن العضلي، وتفصل بينهما فترة تتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر.

وأضافت أن الجرعة الثانية ضرورية لتحقيق أقصى فعالية، حتى وإن تأخرت لمدة عام أو أكثر، منوهة بأنه يمكن النظر في إعادة تطعيم الأفراد الذين سبق لهم الحصول على اللقاح الحي المضعف ضد الهربس النطاقي.

وتابعت أنه يمكن إعطاء اللقاح للأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بالهربس النطاقي، شريطة أن يتم التطعيم بعد زوال الأعراض بالكامل، وأوصت بتطعيم الأشخاص من سن 18 عامًا فيما فوق ممن يعانون من حالات ضعف المناعة، نظرًا لكونهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض.

وأشارت إلى أنه يمكن إعطاء لقاح الهربس النطاقي المؤتلف بالتزامن مع لقاحات أخرى مثل: لقاح الإنفلونزا، والمكورات الرئوية، وTdap (الكزاز، والدفتيريا، والسعال الديكي)، ولقاحات "كوفيد-19" و"RSV"، دون أن يؤثر ذلك على فعالية أو أمان أي من اللقاحات.

وأكدت المنظمة أن إدخال لقاح الهربس النطاقي في البرامج الوطنية يجب أن يستند إلى دراسات عبء المرض، والتحليل الاقتصادي وتقديرات الأثر؛ لضمان كفاءة وفعالية التطبيق ضمن الموارد المتاحة.

ويمثل قرار منظمة الصحة العالمية دفعة قوية لجهود الوقاية من مضاعفات الهربس النطاقي المؤلمة خاصة بين كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو ضعف في المناعة.

يشار إلى أن هذه الخطوة تعد بمثابة اعتراف دولي مهم بالبيانات العلمية القوية التي تدعم فعالية وسلامة لقاح Shingrix (اللقاح المؤتلف RZV)، مما يعزز الثقة بأهمية التطعيم للوقاية من المرض.