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لبيد: نتنياهو يسمح بالأوهام حفاظًا على ائتلافه

10:50 ص الأحد 13 يوليه 2025

يائير لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي

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وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسمح لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بـ"الجنون والأوهام المتطرفة حفاظًا على ائتلافه".


وأضاف لبيد، اليوم الأحد، أنه بدلًا من تبذير أموال الطبقة الوسطى عليهم إيقاف الحرب وإعادة الأسرى.


ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 57,882 فلسطينيًا وإصابة 138,095 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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يائير لبيد إسرائيل بنيامين نتنياهو إيتمار بن غفير
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