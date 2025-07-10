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نجاة 31 عاملًا بعد انهيار نفق صناعي في لوس أنجلوس (فيديو)

02:03 م الخميس 10 يوليو 2025

انهيار نفق صناعي في لوس أنجلوس

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رويترز

أكد مسؤولون في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، نجاة جميع العمال البالغ عددهم 31 دون إصابات، بعد انهيار نفق صناعي في منطقة ويلمنجتون، حيث تمكنوا من تسلق كومة من التربة الجوفية السائبة والفرار من الموقع، حسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأوضحت إدارة الإطفاء في بيان أن العمال المحاصرين نجحوا في الوصول إلى نقطة دخول النفق الواقعة على بُعد أكثر من خمسة أميال (نحو 8 كيلومترات) من موقع الانهيار، بعد أن تمكنوا من الهرب عبر الجزء السليم من النفق والالتحاق بزملائهم هناك.

وقال قائد الإطفاء في لوس أنجلوس، روني فيلانويفا، في مؤتمر صحفي، إن 27 عاملًا كانوا محاصرين داخل النفق الذي يبلغ قطره نحو 18 قدمًا (5.5 مترًا)، فيما دخل أربعة آخرون المنطقة المتضررة للمشاركة في جهود الإنقاذ.

وأضاف فيلانويفا: "كان على العمال أن يتسلقوا عبر الأنقاض ويخرجوا بأنفسهم، قبل أن تصل إليهم فرق المساعدة".

من جهته، أوضح روبرت فيرانتي، كبير المهندسين والمدير العام لمناطق الصرف الصحي في مقاطعة لوس أنجلوس، أن الانهيار الجزئي وقع في جزء تم تشييده مسبقًا من النفق، بسبب ظروف أرضية مضغوطة.

وعلى منصة "إكس"، أعربت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، عن امتنانها لفرق الطوارئ، وقالت: "أفادت إدارة الإطفاء أن جميع العمال المحاصرين قد خرجوا وتم تحديد مصيرهم. تحدثت مع عدد منهم للتو. شكرًا لجميع المستجيبين الأوائل الشجعان الذين تصرفوا بسرعة".

وأضاف المسؤولون أن القسم المنهار كان جزءًا من مشروع كليرووتر في مقاطعة لوس أنجلوس، حيث يتم بناء نفق جديد بطول 7 أميال لتطوير نظام الصرف الصحي في المنطقة.

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انهيار نفق صناعي لوس أنجلوس منطقة ويلمنجتون
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