إغراق الحوثيين لسفينتين يثير تفاعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

بي بي سي

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن الأربعاء، مسؤوليتها عن "إغراق سفينة "إيترنيتي سي" في البحر الأحمر، "متجهة إلى أم الرشراش المحتلة (إيلات)"، في عمليةٍ هي الثانية من نوعها خلال أيام.

وصرح الحوثيون بدعمهم للفلسطينيين، وأطلقوا عدة مرات صواريخ على إسرائيل بعد اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023.

مهمة (أسبيدس) الأوروبية المنتشرة في المنطقة لحماية السفن من هجمات الحوثيين، قالت إن ستة من أفراد طاقم سفينة نقل البضائع "إتيرنتي سي"، أنقذوا في حين قضى ثلاثة من الطاقم في الهجوم الذي نفذ يومي الاثنين والثلاثاء، كما "أصيب اثنان على الأقل، أحدهما عامل كهرباء روسي فقد ساقه"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وتبنّى الحوثيون الهجوم الذي وقع بعد إعلان مسؤوليتهم عن هجوم آخر الأحد، على سفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر قبالة سواحل جنوب غرب اليمن، وتأكيدهم إغراقها، وإنقاذ طاقمها. وكانت تحمل بضائع، وترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية.

وأكد المتحدث باسم أنصار الله، يحيى سريع، في بيان مصور استمرار الحوثيين بمنع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر والخليج.

كما تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مع أخبار إغراق السفينتين، وبالأخص على فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر "عملية إغراق السفينة ماجيك سيز"، وفق ما بث الحساب المنسوب لسريع على منصة تلغرام.

🔴 مشاهد نوعية وزعها الإعلام الحربي اليمني تظهر لحظات استهداف وإغراق السفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر التي انتهكت الشركة المالكة لها قرار القوات المسلحة اليمنية حظر دخول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة#ثابتون_مع_غزة #يمن_الواثقين_بالله pic.twitter.com/TjqmJ7uad1 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 8, 2025

وعلق صاحب حساب يحمل اسم (Moh) -ويبدو أن الاختصار يدل على اسمه محمد-، على خبر إغراق السفينة على منصة إكس، تويتر سابقاً، متسائلاً: "هذه ثاني سفينة يتم إغراقها في ثلاثة أيام من قبل القوات المسلحة اليمنية، هل لديك فكرة كم قيمة السفينتين؟".

@grok

هذه ثاني سفينة يتم اغراقها في ثلاثة ايام من قبل القوات المسلحة اليمنية

هل لديك فكرة كم قيمة هاتين السفينتين — moh (@moh212121) July 9, 2025

في المقابل استنكر حساب باسم لافي عبر إكس، السماح للحوثيين بالاستمرار بعملياتهم ضد السفن، متهماً إيران بتوجيههم، وملقياً باللوم على الولايات المتحدة بأنها "تركت لهم الحبل على الغارب"، وفق قوله.

محللون: تحركات الحوثيين تنبئ بانفجار الوضع بالبحر الأحمر مجددا.. أعادوا نشر منصات إطلاق صواريخ بالقرب من باب المندب وممرات بحرية أخرى وجددوا أنفاقا وورش تصنيع أسلحة#الحدث #قناة_الحدث pic.twitter.com/HER6ZK9Cwu — ا لـحـدث (@AlHadath) July 6, 2025

وعبر منصة فيسبوك قال حساب يسمي نفسه الزعيم أبو خطاب اليافعي معلقاً على الفيديو: "الحوثيون ينشرون مشاهد توثق لحظة استهداف (ماجيك سيز) بزوارق مسيرة ومتفجرات، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وغرقها بالكامل". ثم يتابع تعليقه بتصريح نسبه لمسؤول في صنعاء: "البحر الأحمر مش ممر "VIP" (ممر كبار الزوار)، ولا ممشى سياحي لمن هب ودب واللي ما يفهم الرسالة بتوصله سفينته على شكل حطام".

وذكر حساب آخر يحمل اسم (Syeda) أن هذا التصعيد يتماشى "مع تهديدات زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي بالرد على تدخل الولايات المتحدة وحلفائها...".