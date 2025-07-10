الأكبر منذ بداية الحرب.. أوكرانيا: هجوم روسي بأكثر من 700 مسيّرة

كييف - (أ ب)

قال مسؤولون أوكرانيون، الأربعاء، إن روسيا أطلقت أكثر من 700 طائرة هجومية ومسيرة خداعية على أوكرانيا خلال الليل، في ثالث هجوم جوي ليلي يُسجل رقما قياسيا خلال أسبوعين، ضمن تصعيد موسكو لهجماتها الجوية والبرية في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتسعى روسيا مؤخرا إلى إغراق الدفاعات الجوية الأوكرانية بسلسلة من الهجمات المكثفة التي تشمل أعدادا متزايدة من الطائرات المسيرة الخداعية. ويبدو أن الهجوم الأخير استهدف تعطيل إمدادات الأسلحة الغربية الحيوية لأوكرانيا.

ووفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فإن مدينة لوتسك، التي تضم قواعد جوية تابعة للجيش الأوكراني وتقع بالقرب من الحدود مع بولندا في غرب البلاد، كانت الأكثر تضررا. وتُعد المنطقة مركزا حيويا لتلقي المساعدات العسكرية الأجنبية.

وقال زيلينسكي إن "الكرملين أراد توجيه رسالة من خلال هذا الهجوم".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت قواعد جوية أوكرانية، مضيفة أن "جميع الأهداف المحددة قد تم تدميرها". وفي المقابل، أطلقت أوكرانيا طائرات مسيّرة على روسيا خلال الليل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، في منطقة كورسك الحدودية، بحسب حاكم الإقليم.

ويعد الهجوم الروسي، الذي شمل 728 طائرة مسيّرة و13 صاروخا، الأكبر من حيث عدد الطائرات المسيّرة التي أُطلقت في ليلة واحدة منذ بداية الحرب. ففي يوم الجمعة الماضي، أطلقت روسيا 550 طائرة، وقبلها بأيام قليلة شنت هجوما بـ477 طائرة، وهي أرقام كانت تعد الأكبر في حينها، بحسب المسؤولين.