السفير الأمريكي في إسرائيل يلوّح باستخدام قاذفات "بي-2" ضد الحوثيين

ألمح السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إلى إمكانية تنفيذ ضربات أمريكية في اليمن، رداً على الهجوم الصاروخي الأخير الذي نفذته جماعة الحوثي باتجاه إسرائيل.



وقال هاكابي في تصريحات له: "ربما على قاذفات بي-2 أن تزور اليمن"، في إشارة إلى الطائرات الشبحية القادرة على تنفيذ ضربات استراتيجية بعيدة المدى.



وأضاف السفير: "اعتقدنا أننا انتهينا من الصواريخ، لكن الحوثيين أرسلوا واحداً فوق رؤوسنا في إسرائيل"، مشيداً في الوقت ذاته بمنظومة الاعتراض الجوي، قائلًا: "تمنحنا الوقت الكافي للوصول إلى الملاجئ والانتظار حتى زوال الخطر".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية منذ قليل أنه تم إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطائرات القادمة والمغادرة بصورة مؤقتة، إثر صاروخ أثطلق من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة.



وكان الجيش الإسرائيلي قد رصد إطلاق صاروخ من اليمن والدفاعات الجوية تعمل على اعتراضه، وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "منظومة حيتس" اعترضت الصاروخ الذي أطلق من اليمن.



من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى والقدس ووسط إسرائيل.

