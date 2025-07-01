بمشاركة 24 شركة.. الأردن يفتتح جناحه في "فانسي فود شو 2025" بنيويورك

وكالات

افتتح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، الجناح الأردني في معرض "فانسي فود شو 2025"، بمشاركة 24 شركة أردنية متخصصة في الصناعات الغذائية، تشمل الحلويات الشرقية، التوابل، القهوة، الشوكولاتة، المأكولات المعلبة، والمشروبات الغازية.

وقال الجغبير، خلال الافتتاح الذي انطلق الأحد في مدينة نيويورك الأمريكية، إن المشاركة الأردنية هذا العام تتميز بتنوعها وجودتها، مؤكدًا أهمية السوق الأمريكية كوجهة رئيسية للصادرات الأردنية.

وأشار إلى أن نمو الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعكس جودة المنتج الأردني، موضحًا أن الغرفة تدعم تنافسية القطاع الصناعي من خلال برامج ترويج الصادرات، التدريب وتوفير المعلومات التسويقية.

وتأتي هذه المشاركة في الدورة الـ16 في المعرض، الذي يُعد من أبرز الفعاليات العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات بأمريكا الشمالية، وفقًا لما قاله رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري.

وأكد الخضري أن المعرض يشكّل منصة استراتيجية تتيح للشركات الأردنية عرض منتجاتها أمام المستوردين والموزعين العالميين، مما يسهم في تعزيز فرص التصدير ومواكبة التطورات في قطاع الصناعات الغذائية.

من جهته، أشار مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، إلى أن السوق الأمريكية تُعد فرصة اقتصادية واعدة للأردن، نظرًا لحجمها الكبير وقوتها الشرائية.

وأوضح أن حضور المنتجات الأردنية في هذا السوق يعزز من مكانة الأردن كمصدر موثوق في مجال الصناعات الغذائية، مشيدًا بالتزام الشركات الأردنية بمعايير الجودة العالمية.

ويستمر المعرض، الذي يستقطب آلاف الزوار والمشترين من أنحاء العالم، على مدار ثلاثة أيام، ما يتيح للشركات الأردنية فرصة لتوسيع شبكاتها التجارية وزيادة وجودها في السوق الأمريكية.