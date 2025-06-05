إعلان

خامنئي: على الحكومات الإسلامية قطع سبل المساعدة عن إسرائيل

02:08 م الخميس 05 يونيو 2025

آية الله علي خامنئي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

طهران- (د ب أ)

قال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، إنه يجب على الحكومات الإسلامية أن تقطع كل سبل المساعدة عن إسرائيل، وأن "تمنع المجرم من مواصلة سلوكه الوحشي في غزة".

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن خامنئي القول، إن "الحكومات الإسلاميّة هي المعنيّة الأولى بمواجهة الكارثة الإنسانيّة في القطاع" مضيفا أن "مقاومة أهالي غزّة المُدهشة وضعت قضيّة فلسطين في صدارة الاهتمام الإسلامي وجميع أحرار العالم"، وأكد على "وجوب استغلال هذه الفرصة، والمسارعة في نصرة هذا الشعب المظلوم".

وأضاف خامنئي: "يجب على الحكومات المسلمة أن تسدّ كل سبل الدعم للكيان الصهيوني، وأن تقطع يد المجرم عن مواصلة سلوكه الوحشي في غزة، إنّ أمريكا شريك حتمي في جرائم الكيان الصهيوني؛ لذا يجب على المرتبطين بأمريكا في هذه المنطقة، وغيرها من المناطق الإسلامية، أن ينصتوا إلى نداء القرآن الكريم بشأن الدفاع عن المظلوم، وأن يُجبروا الإدارة الأمريكية المستكبرة على وقف هذا السلوك الظالم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

آية الله علي خامنئي إسرائيل طهران غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية
بث مباشر.. الحجاج يتوافدون على عرفات.. وأفضل الدعاء اليوم
المحليات وتداول المعلومات.. الجلاد يكشف عن أهم القوانين التي نحتاج إليها
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟