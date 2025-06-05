خامنئي: على الحكومات الإسلامية قطع سبل المساعدة عن إسرائيل

طهران- (د ب أ)

قال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، إنه يجب على الحكومات الإسلامية أن تقطع كل سبل المساعدة عن إسرائيل، وأن "تمنع المجرم من مواصلة سلوكه الوحشي في غزة".

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن خامنئي القول، إن "الحكومات الإسلاميّة هي المعنيّة الأولى بمواجهة الكارثة الإنسانيّة في القطاع" مضيفا أن "مقاومة أهالي غزّة المُدهشة وضعت قضيّة فلسطين في صدارة الاهتمام الإسلامي وجميع أحرار العالم"، وأكد على "وجوب استغلال هذه الفرصة، والمسارعة في نصرة هذا الشعب المظلوم".

وأضاف خامنئي: "يجب على الحكومات المسلمة أن تسدّ كل سبل الدعم للكيان الصهيوني، وأن تقطع يد المجرم عن مواصلة سلوكه الوحشي في غزة، إنّ أمريكا شريك حتمي في جرائم الكيان الصهيوني؛ لذا يجب على المرتبطين بأمريكا في هذه المنطقة، وغيرها من المناطق الإسلامية، أن ينصتوا إلى نداء القرآن الكريم بشأن الدفاع عن المظلوم، وأن يُجبروا الإدارة الأمريكية المستكبرة على وقف هذا السلوك الظالم".