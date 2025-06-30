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البيت الأبيض: ترامب يريد إنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى

09:01 م الإثنين 30 يونيو 2025

كارولين ليفيت

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وكالات
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء الحرب في غزة واستعادة كل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وأكدت ليفيت، أن الإدارة الأمريكية تواصل العمل لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى، موضحة أن الإدارة على تواصل مستمر مع القيادة الإسرائيلية.

وذكرت أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يلتقي مسؤولين في البيت الأبيض هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تؤثر في مفاوضات السلام التي تجريها إسرائيل، وفق قولها.

وفي المقابل، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن لقاء قد يعقد الاثنين المقبل بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يأتي اللقاء المحتمل بينما يقول ترامب إن إدارته تسعى إلى إبرام صفقة تؤدي إلى إنهاء الحرب على غزة.

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