ترامب: قنابلنا اخترقت منشآت إيران النووية كما "يمر السكين في الزبدة"

واشنطن - (د ب أ)

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بعدم تمكن إيران من تأمين أو نقل أي يورانيوم مخصب قبل الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآتها النووية.

ونفى ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، اليوم الأحد، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال قيام طهران بنقل كميات من اليورانيوم. وقال ترامب: "لم ينقلوا شيئا".

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تعلن عن الضربات مسبقا، ولذلك لم يكن هناك وقت كاف أمام الإيرانيين للاستعداد.

وأوضح ترامب: "لم يكونوا يعلمون أننا سنأتي". وأضاف أن نقل اليورانيوم المخصب أمر بالغ الصعوبة والخطورة والتعقيد من الناحية اللوجستية بسبب وزنه.

وقال الرئيس الأمريكي إنه كان هناك مؤشرات على وجود نشاط في منشأة ما قبيل الضربة بوقت قصير – ولم يذكر موقع فوردو بالاسم صراحة، لكنه تحدث عن منشأة "عميقة".

وقد شوهدت في الموقع مركبات وعمال بناء يحاولون إغلاق المداخل.

وأكد ترامب أن "هؤلاء كانوا عمالا يتعاملون مع الخرسانة، وكانوا يحاولون إغلاق المدخل الذي كان من المرجح أن تدخل منه القنبلة".

ومع ذلك، عبر ترامب عن اعتقاده بأنه لم يتم نقل أي يورانيوم، وأن القنبلة الأمريكية اخترقت الحاجز "تماما كما يمر السكين في الزبدة".

وأشار تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تبلغ 60%، وهي نسبة تقترب من المستوى اللازم لصنع أسلحة.

ويقول دبلوماسيون إن هذه الكمية يمكن استخدامها لإنتاج عدة أسلحة نووية إذا تم رفع نسبة التخصيب إلى 90%.

وأعلنت القيادة في طهران أنها لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية وأنها بحاجة إلى الطاقة النووية لتوليد الكهرباء. لكن كثيرا من الدول أعربت مؤخرا عن قلقها من أن إيران قد تملك القدرة قريبا على إنتاج أسلحة نووية.