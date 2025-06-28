طائرات مسيرة روسية تقتل 2 وتصيب 19 في هجوم على أوديسا الأوكرانية

كييف- (د ب أ)

هاجمت طائرات مسيرة روسية مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا ليل الجمعة/ السبت مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 19 آخرين، بينهم طفلان في السابعة والثالثة من العمر، حسبما قال مدير الإدارة العسكرية أوليه كيبر اليوم السبت.

وضربت إحدى المسيرات الطوابق العليا من مبنى سكني مكون من 21 طابقا، مما تسبب في اندلاع حريق. وبعد إخماد الحريق، عثر رجال الإنقاذ على جثتي زوجين بين الأنقاض، حسبما أفاد كيبر.

وقال عمدة مدينة أوديسا، هينادي تروخانوف أن الهجوم الروسي تسبب في حدوث انفجارات وحرائق في العديد من المناطق.

وكتب تروخانوف في وقت مبكر من صباح اليوم السبت على منصة تيليجرام "(سكان) أوديسا، كونوا حذرين. إلجأوا إلى أماكن آمنة".

وبعد اقتراب المسيرات الروسية القتالية من البحر الأسود تم تفعيل الدفاعات الجوية. ونشرت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو أولية لحرائق في المدينة بعدما هدأت الهجمات حوالي منتصف الليل، لكن لم يتسن التحقق من صحة مقاطع الفيديو على الفور.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تم إسقاط أكثر من 40 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل وصباح اليوم السبت، فوق غرب روسيا وشبه جزيرة القرم التي يحتلها الكرملين،بحسب وكالة اسوشيتدبرس (أب).

لطالما كانت ضربات الطائرات المسيرة بعيدة المدى سمةً بارزةً للحرب التي دخلت الآن عامها الرابع. وقد حول سباق كلا الجانبين لتطوير طائرات مسيرة أكثر تطورا وفتكا الحرب إلى ساحة اختبار لأسلحة جديدة.