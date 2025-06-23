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البحرين تعلق الملاحة الجوية مؤقتًا بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية

08:52 م الإثنين 23 يونيو 2025

البحرين

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وكالات

أعلنت شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين عن تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في الأجواء البحرينية، وذلك كإجراء احترازي في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة على الصعيد الإقليمي.

وأكدت الهيئة أنها تتابع الأوضاع بشكل مستمر وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، لضمان سلامة الطيران وحماية الأرواح والممتلكات.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة رويترز للأنباء أن المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة مغلق استنادا إلى مسارات الطيران، وفق ما أفادت بيانات موقع فلايت رادار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان القوات المسلحة الإيرانية أن عملية الرد على الولايات المتحدة بدأت بعملية مشتركة للحرس الثوري والجيش، فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن هجوما بدأ على قواعد أمريكية في قطر والعراق ضمن ما أسمته "عملية بشائر الفتح".

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