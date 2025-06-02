الأونروا: 50 ألف طفل استشهدوا أو أصيبوا بغزة في 20 شهرًا فقط

وكالات

قالت وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن 50 ألف طفل استشهدوا أو أصيبوا في قطاع غزة خلال 20 شهرًا فقط.

وأضافت الأونروا، أن المدنيين، بمن فيهم الأطفال والعاملون بالمجال الإنساني والطبي والصحفيون، لا يزالون يستشهدون ويصابون بقطاع غزة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54,418 شهيدًا والمصابين إلى 124,190 شخصًا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.