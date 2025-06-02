إعلان

الأونروا: 50 ألف طفل استشهدوا أو أصيبوا بغزة في 20 شهرًا فقط

11:50 ص الإثنين 02 يونيو 2025

الأونروا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن 50 ألف طفل استشهدوا أو أصيبوا في قطاع غزة خلال 20 شهرًا فقط.

وأضافت الأونروا، أن المدنيين، بمن فيهم الأطفال والعاملون بالمجال الإنساني والطبي والصحفيون، لا يزالون يستشهدون ويصابون بقطاع غزة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54,418 شهيدًا والمصابين إلى 124,190 شخصًا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأونروا غزة اللاجئين الفلسطينيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصري الجنسية وهتف فلسطين حرة.. كشف هوية منفذ هجوم كولورادو الأمريكية- صور