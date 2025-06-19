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قصف البورصة وسوروكا.. إسرائيل تشتعل جراء هجوم إيراني غير مسبوق- فيديوهات وصور

01:56 م الخميس 19 يونيو 2025

هجوم إيراني علي إسرائيل

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

في اليوم السابع من الحرب بين إيران وإسرائيل، صعّدت طهران هجماتها بشكل مفاجئ، وأطلقت صباح الخميس وابلًا من الصواريخ بلغ عددها 30 صاروخًا، استهدفت مناطق متفرقة في وسط إسرائيل وجنوبها، وتسببت بخسائر بشرية ومادية واسعة، طالت منشآت مدنية وعسكرية.

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الهجوم الصاروخي الإيراني، الذي وُصف بالأوسع منذ بدء المواجهة، أصاب مبنى البورصة في رامات جان قرب تل أبيب بشكل مباشر، وأدى إلى أضرار كبيرة في المدينة، كما خلّف دمارًا واسع النطاق في بئر السبع وحولون، حيث دوت صافرات الإنذار في تل أبيب والقدس المحتلة والجليل.

في مدينة رامات جان، أشارت القناة 12 العبرية، إلى إصابة 16 شخصًا على الأقل، جرى إخلاؤهم إلى مستشفيات شيبا في تل هشومير، وإيخيلوف في تل أبيب، وبيلينسون في بتاح تكفا.

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أما في حولون، فقد أصيب 10 أشخاص على الأقل، بينهم اثنان في حالة خطيرة وآخرون بجروح متوسطة، وجرى نقلهم إلى مستشفى وولفسون، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن عالقين في موقع الضربة.

وفي مدينة بئر السبع، استهدفت الصواريخ الإيرانية مركزًا عسكريًا بالقرب من مستشفى سوروكا، لكن الخارجية الإسرائيلية زعمت تعمد طهران إصابة المستشفى بشكل مباشر، موضحة أن التقديرات الأولية تشير إلى وقوع أضرار مادية وأخرى بشرية.

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كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافًا مباشرة في مدن تل أبيب، رمات غان، حولون، وبئر السبع، وألحقت أضرارًا متعددة بعدد من المباني المدنية والتجارية، ما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا في منشور عبر منصة "إكس" إن إيران ستدفع ثمنًا باهظًا بعد استهداف مستشفى سوروكا، واصفًا ما جرى بأنه "هجوم إرهابي من الطغاة في طهران ضد المدنيين، موضحًا أن بلاده سترد بقوة على الضربات الأخيرة.

فيما اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، النظام الإيراني باستهداف المراكز المدنية والمستشفيات في هجماته الصاروخية، واصفًا هذا السلوك بأنه محاولة "لتبرير فعلته الإرهابية عبر ذرائع كاذبة وفارغة"، على حد تعبيره.

وقال أدرعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن النظام الإيراني "يطلق صواريخه العدوانية نحو مراكز مدنية ومستشفيات"، معتبرًا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى التغطية على "الضربات الموجعة التي يتعرض لها في منظوماته الاستراتيجية".

وأضاف: "هذا نهج المهزوم الذي سيواصل تكبد الضربات الواحدة تلو الأخرى".

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن الحملة التي تشنها إسرائيل ضد إيران تُعد "الأكثر عدالة في تاريخ البلاد"، وذلك بعد هجمات صاروخية شنتها إيران صباح اليوم على مناطق متعددة في تل أبيب، مضيفًا في منشور له عبر منصة إكس: "النازيون الذين يطلقون الصواريخ على المستشفيات وكبار السن والأطفال، لو امتلكوا أسلحة نووية لما ترددوا لحظة في استخدامها"، في إشارة إلى إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن صباح الخميس عن بدء الموجة الـ14 من عملية "الوعد الصادق"، وأكد في بيان رسمي أن الهجوم كان مركبًا واستخدم فيه صواريخ استراتيجية وطائرات مسيّرة انتحارية، وركّز على استهداف مركز القيادة والمعلومات التابع للجيش الإسرائيلي، الواقع بجوار مستشفى سوروكا.

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وأضاف البيان أن كل أجواء إسرائيل باتت مكشوفة أمام القدرات العسكرية الإيرانية، ولا يوجد مكان آمن في الداخل الإسرائيلي.

من جهتها، أوضحت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" أن الهدف الرئيسي للهجوم الإيراني كان حديقة "غاف يام نيغيف" التكنولوجية، التي تقع بجوار مستشفى سوروكا وتحتضن مركز القيادة والاستخبارات C4i التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي.

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ويأتي هذا الهجوم في ظل تصعيد متبادل بين الجانبين، حيث أعلنت إسرائيل مؤخرًا تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، من بينها منشآت عسكرية في العاصمة طهران ومنطقة أراك-خنداب.

في المقابل، كانت إيران قد أطلقت عشرات الصواريخ في أكبر موجة قصف خلال الـ48 ساعة الماضية، وفق ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تصعيد ينذر بمزيد من الانفجار الإقليمي.

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إسرائيل إيران هجوم إيراني
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