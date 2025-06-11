سموتريتش: السلطة الفلسطينية هي العدو الأضعف لنا

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن السلطة الفلسطينية تمثل "العدو الأضعف" بالنسبة لإسرائيل، إلا أنها تلحق بها أضراراً سياسية كبيرة من خلال ملاحقتها في المحاكم الدولية.

وأضاف سموتريتش، في تصريحات صحفية، أن السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع جنوب إفريقيا، تسعى إلى محاكمة إسرائيل على الساحة الدولية، مؤكداً أن هذه التحركات تُعد خطراً سياسياً يجب مواجهته.

وفي لهجة تصعيدية، دعا سموتريتش إلى العمل من أجل انهيار السلطة الفلسطينية، مبرراً ذلك بالرغبة في تجنّب تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر، في إشارة إلى هجوم حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية.

وتابع الوزير الإسرائيلي أن حكومته نجحت مؤخراً في منع فرض عقوبات أمريكية على عدد من وزرائها، مشيراً إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن بأنها سترد بمنع تمويل السلطة الفلسطينية إذا استمرت الضغوط الأمريكية.





