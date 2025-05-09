ظرف مشبوه وإطلاق نار بالقرب من سفارتي إسرائيل في تركيا وفرنسا

القاهرة – مصراوي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إطلاق نار وقع بالقرب من مبنى القنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضحت الوزارة أن الشرطة التركية اعتقلت مطلق النار، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أو أضرار في مبنى البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية.

من جانبها، أعلنت ولاية إسطنبول أن قوات الأمن أوقفت شخصًا أطلق النار في محيط القنصلية العامة الإسرائيلية، وفتحت تحقيقًا قضائيًا في الحادث.

وذكرت الولاية في بيان أن أصوات إطلاق نار سُمعت في حوالي الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي قرب القنصلية، وتبيّن من التحريات أن مطلق النار يُدعى "ب. ك."، مشيرة إلى أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول تمكنت من توقيف المشتبه به على الفور، وبدأت التحقيقات في ملابسات الحادث.

وبحسب مصادر أمنية، توجه المشتبه به إلى محيط القنصلية وهو يحمل مسدسًا معدّلاً من نوع "كروسيكو" وسيفًا، وأطلق خمس رصاصات في الهواء مرددًا: "لا أريد إسرائيل". وتبين أن المشتبه به، البالغ من العمر 56 عامًا، لديه سجل جنائي يتضمن سبع تهم سابقة، من بينها: الاعتداء المتعمد، والتسبب في إصابة، وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وانتهاك قانون حماية الملكية الفكرية، وتوفير مواد ضارة بالصحة، والإساءة اللفظية.

وخلال توقيفه، ضبطت الشرطة بحوزته مسدسًا فضيًّا–أسود، وسيفًا، ومخزن ذخيرة، كما عُثر في موقع الحادث على ثلاث فوارغ يُرجّح أنها من السلاح المستخدم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الخارجية الإسرائيلية أيضًا بوصول "ظرف مشبوه" إلى سفارة تل أبيب في باريس، وقد تم فحص الظرف وتسليمه إلى السلطات الأمنية الفرنسية، دون تسجيل أي إصابات.

وعقب الحادثين، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عبر منصة "إكس": "الإرهاب يحاول استهدافنا في كل مكان"، مضيفًا: "لن نهاب، وسنواصل تمثيل إسرائيل بكل فخر".