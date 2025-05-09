مجموعة لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب

فرانكفورت - (د ب أ)

علّقت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية رحلاتها من وإلى تل أبيب لمدة أسبوع إضافي، وذلك بسبب تصاعد التوتر في الصراع في الشرق الأوسط.

ووفقًا لما أعلنته "لوفتهانزا"، اليوم الجمعة، ستُمدّد هذه الإجراءات حتى يوم الأحد الموافق 18 مايو، وتشمل هذه الخطوة جميع شركات الطيران التابعة للمجموعة، بما في ذلك "سويس اير" السويسرية، و"بروكسل إيرلاينز" البلجيكية، و"أوستريان إير لاينز" النمساوية، و"يورو وينجز" الألمانية، و"إيتا" الإيطالية، و"لوفتهانزا كارجو" الألمانية للشحن الجوي.

وقد تم فرض هذا التعليق منذ الهجوم الصاروخي الذي شنّته ميليشيا الحوثي من اليمن في 4 مايو الجاري.

وبحسب ما أفاد به الجيش الإسرائيلي، أسفر سقوط الصاروخ اليمني بالقرب من مطار بن غوريون عن إصابة ثمانية أشخاص.

ويمكن للمسافرين المتضررين إلغاء تذاكرهم مجانًا أو إعادة حجزها في موعد لاحق، كما أوضح متحدث باسم الشركة، مضيفًا أن الوضع يخضع للمراجعة المستمرة حسب تطور الأحداث.