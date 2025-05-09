مقتل 6 عسكريين جراء تحطم مروحية عسكرية في سريلانكا

كولومبو (سريلانكا)- (أ ب)

سقطت مروحية عسكرية في خزان مياه في سريلانكا اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل ستة عسكريين كانوا على متنها.

وقال إيراندا جيجانيجي المتحدث باسم القوات الجوية إن المروحية كانت تقل 12 شخصا من الجيش والقوات الجوية لحضور فعالية إتمام تدريب عسكري، عندما سقطت في خزان في مادورو أويا /نحو 280 كيلومترا شمال شرقي العاصمة كولومبو/.

وتعرضت المروحية، وهي من طراز "بيل 212"، وكانت تقل 12 فردا بالقوات المسلحة، لعطل فني وسقطت في خزان في مادورو أويا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ونجا الطياران بعدما قذفا نفسهما من المروحية، وفقا لوكالة (د ب أ).

وجاء الحادث بعد أسابيع من تحطم طائرة تدريب للقوات الجوية السريلانكية بمنطقة بوسط البلاد. وتمكن الطياران من قذف نفسهما ولم يتعرضها لإصابات.