نتنياهو محذرا إيران: من يضربنا مرة نضربه 7 مرات

وكالات

هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران، قائلا إن من يضرب إسرائيل مرة سترد عليه 7 مرات، على حد قوله.

يأتي ذلك عقب غارات شنتها إسرائيل اليوم الثلاثاء على صنعاء، معتبرا أن هذا الهجوم على العاصمة اليمنية رسالة لإيران التي اتهمها بدعم أنصار الله "الحوثيين".

وأضاف نتنياهو أن من "يؤذي إسرائيل يجني على نفسه"، محملا طهران "المسؤولية" عن الضربات التي يشنها الحوثيون على تل أبيب إسنادا لغزة.