إعلان

فيديو لحظة الغارات الإسرائيلية المكثفة على مطار صنعاء في اليمن

05:10 م الثلاثاء 06 مايو 2025

الغارات الإسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي صباح اليوم الثلاثاء، في تصعيد جديد أعقب قصفًا جويًا استهدف محافظة الحديدة غربي اليمن بساعات قليلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة القصف الذي طال مدارج الطيران وبرج المراقبة، إلى جانب منشآت حيوية داخل المطار، بينها خزانات وقود ومحطة كهرباء، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" بأن الضربات الإسرائيلية تزامنت مع غارات أمريكية وإسرائيلية أخرى استهدفت مناطق جنوب غرب العاصمة، وتحديدًا منطقة عطان ومحطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مطار صنعاء بات خارج الخدمة بالكامل بعد هذه الضربات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الغارات الإسرائيلية مطار صنعاء في اليمن اليمن مطار صنعاء الدولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترجيحات بوفاة نحو 50 مهاجرًا بعد غرق مركب قرب سواحل تونس

إعلان

إعلان

تكذيب رسمي وخبراء يحسمون ويحذرونالقصة كاملة لـ"البنزين المغشوش"..
"فرحة ورقص وغناء".. 50 صورة لنجوم الفن "متجمعين" في حفل زفاف رنا رئيس .
شيكات بدون رصيد وملايين الدولارات.. قصة ضحايا "مستريح السيارات" الذي فر إلى ألمانيا -(مستندات)