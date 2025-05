فيديو لحظة الغارات الإسرائيلية المكثفة على مطار صنعاء في اليمن

وكالات

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي صباح اليوم الثلاثاء، في تصعيد جديد أعقب قصفًا جويًا استهدف محافظة الحديدة غربي اليمن بساعات قليلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة القصف الذي طال مدارج الطيران وبرج المراقبة، إلى جانب منشآت حيوية داخل المطار، بينها خزانات وقود ومحطة كهرباء، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" بأن الضربات الإسرائيلية تزامنت مع غارات أمريكية وإسرائيلية أخرى استهدفت مناطق جنوب غرب العاصمة، وتحديدًا منطقة عطان ومحطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مطار صنعاء بات خارج الخدمة بالكامل بعد هذه الضربات.

Israeli Air Force fighter jets are currently striking the Houthi-controlled Sanaa International Airport in Yemen's capital, according to local media.



Explosions are reported in the area of the airport.



The IDF issued a warning ahead of the strike.



The strike comes in response…