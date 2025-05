بسبب دعمهم جرائم الاحتلال في غزة.. مطعم إيطالي يطرد عائلة إسرائيلية (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

طلب مطعم "لا تافرنا دي سانتا كيارا" في مدينة نابولي الإيطالية من عائلة إسرائيلية مغادرة المكان، بعد جدال دار بين الطرفين، في حادثة وثّقها مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

ويُظهر الفيديو مشادة كلامية بين موظفة في المطعم وزوجين إسرائيليين، طلبت خلاله العاملة من الزوجين الرحيل، مبررة ذلك بـ"اغتيال الأبرياء في غزة".

وفي المقطع، يُسمع صوت يُعتقد أنه يعود لمالك المطعم، وهو يطلب من العائلة مغادرة المكان دون الحاجة لدفع الفاتورة.

VIDEO | "And tell the Zionists they’re not welcome here."



(An Israeli family boasting about the genocide they’re committing in Gaza was expelled from a restaurant in Naples, by a very savvy owner) pic.twitter.com/XiB2gTdkre