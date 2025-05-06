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بسبب دعمهم جرائم الاحتلال في غزة.. مطعم إيطالي يطرد عائلة إسرائيلية (فيديو)

05:51 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

قطاع غزة

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القاهرة- مصراوي:

طلب مطعم "لا تافرنا دي سانتا كيارا" في مدينة نابولي الإيطالية من عائلة إسرائيلية مغادرة المكان، بعد جدال دار بين الطرفين، في حادثة وثّقها مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

ويُظهر الفيديو مشادة كلامية بين موظفة في المطعم وزوجين إسرائيليين، طلبت خلاله العاملة من الزوجين الرحيل، مبررة ذلك بـ"اغتيال الأبرياء في غزة".

وفي المقطع، يُسمع صوت يُعتقد أنه يعود لمالك المطعم، وهو يطلب من العائلة مغادرة المكان دون الحاجة لدفع الفاتورة.

وبحسب ما ورد في وسائل إعلام عبرية، فإن الزوجين المقيمين في إسرائيل عرّفا عن نفسيهما بأنهما "يهود إسرائيليون"، وادعيا أن طردهما كان بدافع "التمييز على أساس الهوية اليهودية والإسرائيلية".

في المقابل، أصدر المطعم بيانًا عبر صفحته على فيسبوك قال فيه إن الزبائن أبدوا "دعما واضحا لجرائم الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني"، مضيفًا: "كمواطنين أصحاب ضمائر حية، نستنكر الإبادة الفلسطينية المستمرة كجريمة ضد الإنسانية".

وأضاف البيان أن الزبائن اتهموا المطعم بمعاداة السامية، وشدد على أن دعم الفلسطينيين لا يعني دعم الإرهاب، موضحًا أن موقف المطعم ينبع من رفضه "للفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة المستمرة بحق الفلسطينيين".

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