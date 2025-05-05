الكرملين: بوتين قبل دعوة مودي لزيارة الهند لحضور القمة الثنائية السنوية

موسكو- (د ب أ)

قال الكرملين، في بيان، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أجريا محادثة هاتفية، بحثا فيها التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال البيان أن بوتين ومودي أكدا على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الروسية الهندية، التي تجمعهما شراكة مميزة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الكرملين إن مودي جدد دعوته للرئيس الروسي لزيارة الهند لحضور القمة الثنائية السنوية.

وأضاف الكرملين أن بوتين قبل الدعوة.

كما أعرب بوتين عن تعازيه لمقتل مواطنين هنود جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في جنوب كشمير في 22 أبريل الماضي، حسبما جاء في بيان الكرملين.