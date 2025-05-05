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فايننشال تايمز: الجيش الإسرائيلي يستخدم في الضفة أسلحة جُرِّبت في غزة

10:53 ص الإثنين 05 مايو 2025

طائرة مسيرة

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وكالات

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الجيش الإسرائيلي بدأ في استخدام أسلحة وتكتيكات جرى اختبارها خلال عملياته في قطاع غزة، ضمن حملته العسكرية المتواصلة في الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن غارة بطائرة مسيّرة نفذها الجيش الإسرائيلي يوم 8 يناير الماضي في بلدة طمون، شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة، في عملية زُعم أنها كانت تستهدف "خلية إرهابية"، لكن تبين لاحقًا أن الاستهداف تم عن طريق الخطأ.

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن هذه الواقعة تندرج ضمن نمط أوسع من العمليات التي شهدت تصعيدًا ملحوظًا في استخدام القوة بالضفة، باستخدام أدوات وتقنيات حربية كان يُقتصر استخدامها سابقًا على مسرح العمليات في غزة.

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الجيش الإسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية طائرة مسيّرة
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