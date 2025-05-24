البث العبرية: سموترتيش يدفع أموالًا لمؤثرين مقابل دعمه وتحسين صورته

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، السبت، إن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يدفع آلاف الشواقل لمؤثرين على منصات التواصل ليحظى بالإطراء وتحسين صورته.

وأثار سموتريتش غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين في أكثر من مناسبة، ففي أبريل الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي إن إعادة الأسرى من قطاع غزة ليس الهدف الأهم للحكومة.

وأضاف الوزير اليميني المتطرف: "علينا أن نقول الحقيقة: إعادة الأسرى ليست الهدف الأهم".

وتابع: "إنه هدف بالغ الأهمية، لكن إذا أردنا القضاء على حماس ومنع تكرار سيناريو السابع من أكتوبر، فعلينا أن نفهم أنه لا يمكن أن تبقى حماس في غزة".

وعلى الفور أثار التصريح موجة غضب بين عائلات الأسرى، التي وصفت كلمته بـ"العار".

وقال منتدى عائلات الأسرى في بيان: "لم تجد العائلات أي كلمات هذا الصباح سوى العار".

وأضاف البيان: "يكشف الوزير الحقيقة المُرة للجمهور، وهي أن هذه الحكومة قررت عمدا التخلي عن الأسرى".

وتابع المنتدى: "سموتريتش، سيتذكر التاريخ كيف أغلقت قلبك في وجه إخوانك وأخواتك الأسرى، واخترت عدم إنقاذهم".