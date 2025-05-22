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أكسيوس: الهجوم الإسرائيلي المحتمل على منشآت إيران النووية سيستمر أسبوع

09:55 ص الخميس 22 مايو 2025

إسرائيل

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وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الخميس، إن إسرائيل تستعد لضرب منشآت إيران النووية إذا انهارت المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وأشار مسؤول إسرائيلي، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا حساسا مع وزراء ومسؤولي الأمن والاستخبارات بشأن المحادثات النووية.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن أي ضربة على إيران لن تكون واحدة بل ستكون حملة عسكرية تستمر أسبوعا على الأقل.

كانت تقارير استخباراتية أمريكية، أشارت إلى أن إسرائيلي تتجهز لضرب منشآت إيران النووية بشكل منفرد دون التنسيق مع الولايات المتحدة.

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إسرائيل الهجوم الإسرائيلي إيران
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